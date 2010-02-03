Москаль відмовиться від крісла?

Заступник міністра внутрішніх справ України - начальник Головного управління МВС у Криму Геннадій МОСКАЛЬ має намір сьогодні скласти свої повноваження.

"Я лечу до Києва в міністерство, аби офіційно зняти з себе ці обов`язки", - заявив МОСКАЛЬ газеті "КоммерсантЪ-Украина" (№18 від 3 лютого).

2 лютого президент України Віктор ЮЩЕНКО звернувся до Конституційного суду з проханням перевірити конституційність розпорядження Кабінету міністрів про призначення депутата МОСКАЛЯ заступником міністра внутрішніх справ - начальником ГУ МВС в Криму. Приводом для звернення стало поєднання начальником кримської міліції депутатських повноважень і посади в уряді.

Після того, як подання глави держави потрапило в КС, МОСКАЛЬ повідомив виданню, що склав із себе обов`язки заступника міністра - начальника управління.

Кажучи про причини подання президентом подання МОСКАЛЬ сказав: "Офіційний мотив - я поєдную роботу народного депутата з посадою заступника глави МВС і начальника ГУ МВС у Криму".

Згідно із законом "Про статус народного депутата" депутат не має права бути членом Кабміну, керівником центрального органу виконавчої влади, а також займатися оплачуваною діяльністю.

За словами МОСКАЛЯ, начальником кримської міліції він працював винятково на громадських засадах. "На цій посаді я не одержую зарплату. Навпаки, щомісяця сплачую за будинок, за водія і за амортизацію автомобіля", - відзначив він.

МОСКАЛЬ повідомив, що вже переклав обов’язки начальника кримської міліції на свого першого заступника Євгена БІДАШКА.