У Севастополі пов`язали шахрайок, які виманювали гроші у пенсіонерів

Севастопольська міліція затримала двох жінок з Сімферополя, які під виглядом соціальних працівників виманювали у пенсіонерів значні суми грошей, повідомила прес-служба відомства.

80-річна жінка після зустрічі із "соцпрацівниками" недорахувалася 12 тис. грн. Шахрайок "по гарячих слідах" пов`язали співробітники патрульної служби. У них було вилучено гроші і документи потерпілої.

Під час перевірки було встановлено, що жінки "працювали" по всій Україні. Жертву обирали, як правило, похилого віку. Найчастіше розповідали пенсіонерам, що буде грошова реформа, і необхідно обміняти гроші, намагалися видурити кошти під приводом купівлі дешевих продуктів харчування і надання різних соцблаг.

Порушено кримінальну справу.