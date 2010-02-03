У Криму вибухнула перукарня

17:00, 03 лютого 2010
Крым
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Інцидент стався вночі

Вибух без горіння стався в перукарні на другому поверсі двоповерхової будівлі торгівельного центру в Євпаторії, в результаті інциденту люди не постраждали, повідомила прес-служба кримського управління МНС. 

Інформація про вибух надійшла до рятувальників в ніч на 3 лютого. 

Попередньою причиною НП бійці вважають вибух водяного електричного бойлеру. 

"У приміщенні перукарні знищені санвузол, вітрина з склопакету, перегородка з гіпсокартону, пошкоджено устаткування, а в сусідньому павільйоні - агентстві нерухомості - офісні меблі", - мовиться у повідомленні. 

Збиток встановлюється.

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