У Криму вибухнула перукарня

Вибух без горіння стався в перукарні на другому поверсі двоповерхової будівлі торгівельного центру в Євпаторії, в результаті інциденту люди не постраждали, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Інформація про вибух надійшла до рятувальників в ніч на 3 лютого.

Попередньою причиною НП бійці вважають вибух водяного електричного бойлеру.

"У приміщенні перукарні знищені санвузол, вітрина з склопакету, перегородка з гіпсокартону, пошкоджено устаткування, а в сусідньому павільйоні - агентстві нерухомості - офісні меблі", - мовиться у повідомленні.

Збиток встановлюється.