Міськрада Севастополя: бійці УПА - посібники фашистів, а не герої

Севастопольська міська рада засудила підписання президентом Віктором ЮЩЕНКОМ указу про вшановування учасників боротьби за незалежність України в XX сторіччі і його доручення Кабінету міністрів розробити і внести на розгляд Верховної Ради закон про правовий статус таких воїнів.

«Учасники формувань ОУН-УПА - посібники фашистів. Севастопольці ніколи не вважатимуть їх героями і не поставлять в один ряд з шанованими ветеранами - радянськими воїнами-визволителями», - мовиться в ухваленій в середу на позачерговому пленарному засіданні сесії заяві міськради, передає УНІАН.

За твердженням депутатів, саме цього указу президента «очікував уряд Юлії ТИМОШЕНКО, навмисно затягуючи ухвалення рішення про оголошення 2010 року Роком ветеранів Великої Вітчизняної війни, пропонуючи розширити його дію і на ветеранів УПА».

Міськрада вважає, що ЮЩЕНКО і ТИМОШЕНКО «провокують не тільки розкол в українському суспільстві, а й протистояння між учасниками Великої Вітчизняної війни і воїнами ОУН-УПА».

Депутати в черговий раз зажадали від президента і прем`єра оголосити 2010 рік Роком ветеранів Великої Вітчизняної війни і вжити заходів щодо поліпшення їхнього соціального, медичного, побутового забезпечення.

Міськрада просить кандидатів на пост президента у разі обранння на головну посаду держави скасувати указ ЮЩЕНКА про вшановування учасників боротьби за незалежність України в XX сторіччі.

Депутати звернулися до Верховної Ради України з вимогою прийняти закони, що «забороняють героїзацію і реабілітацію фашистських прислужників».