Майже 400 людей витягнули зі снігових заметів у Криму

88 автомобілів, у яких перебувало 374 чоловік, витягнули зі снігових заметів у західному Криму рятувальники і співробітники дорожньої служби, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Машини застрягли 6 лютого через ускладнення погодних умов.

На допомогу вирушили майже 100 чоловік і більш як 50 одиниць техніки.

Зі снігового полону звільнили 62 легкових машини, 16 вантажівок і 10 автобусів.

«Людей з ознаками переохолодження немає», - повідомили рятувальники.

До ранку неділі весь автотранспорт евакуйовано «з місць снігових заторів».