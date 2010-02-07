Майже 400 людей витягнули зі снігових заметів у Криму
10:30, 07 лютого 2010Крым
0 0
62 авто, 16 вантажівок і 10 автобусів
88 автомобілів, у яких перебувало 374 чоловік, витягнули зі снігових заметів у західному Криму рятувальники і співробітники дорожньої служби, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
Машини застрягли 6 лютого через ускладнення погодних умов.
На допомогу вирушили майже 100 чоловік і більш як 50 одиниць техніки.
Зі снігового полону звільнили 62 легкових машини, 16 вантажівок і 10 автобусів.
«Людей з ознаками переохолодження немає», - повідомили рятувальники.
До ранку неділі весь автотранспорт евакуйовано «з місць снігових заторів».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter