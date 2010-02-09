Ющенко присвоїв 5 кримським чиновникам ранг держслужбовця
17:11, 09 лютого 2010Крым
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Президент України Віктор ЮЩЕНКО присвоїв п`яти кримським чиновникам третій ранг державного службовця, йдеться в указі глави держави.
Держслужбовцями третього рангу стали заступник голови Ради міністрів автономії Віталій СТАДНІК та міністр промислової політики, транспорту, зв`язку і паливно-енергетичного комплексу Криму Микола ЧЕРЕВКОВ.
Також ЮЩЕНКО присвоїв цей ранг голові постійної комісії Верховної Ради Криму з питань місцевого самоврядування Павлу ІЄНУ, керівнику постійної комісії з аграрних і земельних питань Абмажиту СУЛЕЙМАНОВУ та голові контрольної комісії парламенту автономії з питань приватизації Сергію КАЗАЧЕНКУ.
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