Патріарх всієї Русі привітав Януковича з перемогою на виборах

Глава Російської православної церкви, Патріарх Московський і всієї Русі Кирил привітав Віктора ЯНУКОВИЧА з перемогою на президентських виборах в Україні.

«Сердечно вітаю Вас із перемогою на президентських виборах. Довіра людей закликає Вас до величезної відповідальності перед Богом, народом і історією. Ви володієте досвідом і даруваннями, необхідними для того, щоб цю довіру виправдати, і зараз Вам потрібно величезна напруга сил, щоб вирішити проблеми, які стоять перед народом України, і привести його до гідного і доброго життя. Господь та зміцнює Вас у праці, та дарує Вам добрих помічників, та благословить Вас здоров`ям і миром», - пише у посланні глава Російської православної церкви.

Він направив вітальну телеграму ЯНУКОВИЧУ, повідомила прес-служба Патріарха.

9 лютого президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ під час телефонної розмови привітав ЯНУКОВИЧА з успіхом на виборах.

8 лютого заступник голови Державної думи РФ, лідер ЛДПР Володимир ЖИРИНОВСЬКИЙ привітав ЯНУКОВИЧА з перемогою і надіслав лист зі словами розради Юлії ТИМОШЕНКО.

Голова вищої ради партії «Єдина Росія», спікер Держдуми РФ Борис ГРИЗЛОВ вважає, що вітання треба відкласти до інавгурації.