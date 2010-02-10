Голові міськради Севастополя радять піти у відставку

Голова адміністрації Севастополя Сергій КУНІЦИН радить керівнику міськради Валерію САРАТОВУ не нагнітати ситуацію навколо взаємовідносин між гілками влади міста і піти у відставку, йдеться у його відкритому листі.

За Віктора ЯНУКОВИЧА на виборах президента проголосували 48,95% виборців, за Юлію ТИМОШЕНКО - 45,47%, такі дані оприлюднила Центральна виборча комісія за результатами опрацювання 100% електронних протоколів.

САРАТОВ, який є членом Партії регіонів, заявив, що пропонуватиме ЯНУКОВИЧУ змінити керівництво міськадміністрації Севастополя. Глав адміністрацій в Україні призначає президент.

КУНІЦИН звинуватив керівництво представницького органу Севастополя у нагнітанні ситуації навколо взаємовідносин депутатського корпусу з адміністрацією.

КУНІЦИН ввважає, що «більшість у севастопольській міськраді налаштована на конструктивну роботу з адміністрацією міста», і лише особисті заяви САРАТОВА «є чинником дестабілізації», а позиція у багатьох аспектах соціально-економічного розвитку Севастополя - «гальмом для всього міста».

На думку КУНІЦИНА, САРАТОВ навіть після виборів президента України продовжує «займатися власним «піаром», «перетягуванням ковдри». «Здавалося б, порадійте: у лідера вашої політичної сили з`явилися надійні партнери (має на увазі блок Куніцина, який у другому турі виступив на підтримку ЯНУКОВИЧА), які, зокрема, зіграли свою роль в остаточному розкладі політичних сил у країні. Але ви ж і порадіти не можете. Амбіції душать», - заявив голова адміністрації Севастополя.

За його словами, САРАТОВ не є «ані суб`єктом, ані об`єктом політичних переговорів». «Не вам коментувати, брати під сумнів те, про що ми домовилися з лідером Партії регіонів, переможцем президентських перегонів ЯНУКОВИЧЕМ. До слова, з яким я співробітничаю понад 12 роки. І в даному разі не САРАТОВУ вирішувати, хто працюватиме в Севастополі, хто - ні», - сказав КУНІЦИН.

«Якщо на конструктив ви так і не налаштовані - не плутайтеся під ногами, по-хорошому підіть у відставку, складіть повноваження голови міської ради. Повірте, так буде краще для Севастополя», - відзначає КУНІЦИН, звертаючись до САРАТОВА.