Януковича закликали зробити кроки назустріч росіянам України

Лідеру Партії регіонів Віктору ЯНУКОВИЧУ слід зробити кроки назустріч російськомовним громадянам України, завдяки підтримці яких він перемагає в боротьбі за пост президента, вважає керівник Російської общини Криму Сергій ЦЕКОВ.

«ЯНУКОВИЧ завжди повинен пам`ятати, що переміг на президентських виборах не тому, що обіцяв навести лад у сфері економіки, а перш за все, тому, що росіяни, російськомовні громадяни країни побачили в ньому свого кандидата, який може захистити наші законні права та інтереси», - йдеться в заяві ЦЕКОВА.

Перш за все, вважає він, при формуванні нового уряду у відставку має піти міністр освіти і науки України Іван ВАКАРЧУК, а наказ про проведення зовнішнього незалежного оцінювання знань виключно українською мовою - скасувати.

ЦЕКОВ підкреслив, що рух «Російська єдність», в яку входить Російська община, уважно стежитиме за виконанням ЯНУКОВИЧЕМ передвиборних обіцянок «в частині захисту російської мови і російської культури, нормалізації відносин з Росією».

Якщо «проросійські гасла» ЯНУКОВИЧА залишаться тільки «гарними обіцянками», то, вважає ЦЕКОВ, «наступить розчарування ще сильніше, ніж розчарування в президентові КУЧМІ».

Крім того, лідер Російської общини закликає ЯНУКОВИЧА очистити партійні лави кримської Партії регіонів «від корупціонерів, які посідають сьогодні високі посади у Верховній Раді Криму і Сімферопольській міській раді».

«Російська єдність» створена в автономії на початку грудня 2009 року, до її складу увійшли громадські організації Російська община Криму і Громадянський актив Криму, а також козачі об`єднання. Рух в другому турі президентських виборів підтримав ЯНУКОВИЧА.