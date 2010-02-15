У Криму батько загинув, впавши з будівельних риштовань, син - у лікарні

Одна людина загинула і одна отримала травму в результаті падіння з будівельних риштовань під час ремонту фасаду дачного будинку в західному Криму, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Нещасний випадок стався в сакському селі Уютне.

57-річний чоловік помер до приїзду «швидкої».

Його 36-річний син дістав відкриту черепно-мозкову травму і у тяжкому стані доставлений до лікарні.