Ющенко затвердив новий склад української частини підкомісії ЧФ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс корективи до складу української частини підкомісії з питань функціонування Чорноморського флоту Росії та його перебування на території Криму.

Як йдеться в указі глави держави, замість Юрія КОСТЕНКА українську частину підкомісії очолить перший заступник міністра закордонних справ Володимир ХАНДОГІЙ.

КОСТЕНКО раніше працював заступником глави українського зовнішньополітичного відомства. У червні 2009 року ЮЩЕНКО призначив його послом України в Китаї, в грудні - ще і в Монголії.

Заступником ХАНДОГІЯ в підкомісії буде перший заступник міністра оборони Валерій ІВАЩЕНКО.

До складу комісії, серед інших, увійшли голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО (за згодою), командувач Військово-морських сил Ігор ТЕНЮХ, заступник голови служби безпеки Анатолій ПАВЛЕНКО, прокурор Севастополя Володимир ДЕРЕЗА (за згодою), заступник голови Ради міністрів Криму Віталій СТАДНІК.