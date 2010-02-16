Голова міськради Севастополя не схвалює перенесення виборів

Голова Севастопольської міської ради, лідер міського відділення Партії регіонів Валерій САРАТОВ не схвалює перенесення виборів до місцевих рад з 30 травня на пізніший термін.

«Я б вибори провів 30 травня. Це моя особиста думка», - сказав САРАТОВ журналістам у вівторок, відповідаючи на запитання УНІАН.

Коментуючи нову можливу дату проведення виборів - 26 вересня, голова міськради зазначив: «Немає заперечень проти проведення виборів 26 вересня, просто буде дуже коротка кампанія, тому що влітку народ відпочиває».

САРАТОВ виступає за проведення виборів до місцевих рад за відкритими списками, тому що «на регіональному рівні люди повинні знати, за кого вони голосують».

Він не виключає, що будуть ухвалені зміни до законодавства, згідно з якими місцеві ради обиратимуться за принципом «50 на 50» - за партійно-мажоритарним.

САРАТОВ повідомив, що вранці у вівторок на пленарному засіданні сесії севастопольські депутати «встигли ухвалити рішення щодо кількості депутатських мандатів у міській раді 6-го скликання (вирішено залишити 75)».