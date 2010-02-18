РФ має робити все, щоб ЧФ залишився у Криму після 2017-го - Черномирдін

Керівництво Росії має робити все, щоб Чорноморський флот залишився в Севастополі після 2017 року, заявив спецпредставник Президента РФ з питань економічного співробітництва з країнами СНД Віктор ЧЕРНОМИРДІН, повідомляє ПРАЙМ-ТАСС.

"Вважаю, що керівництво нашої держави має робити все, щоб Чорноморський флот не пішов із Севастополя. Треба домовлятися", - сказав ЧЕРНОМИРДІН.

Він вважає, що в нового керівництва України "є розуміння, що базування Чорноморського флоту в Севастополі є чинником стабільності, зокрема й для самої України".

"Якщо раніше від Росії вимагали конкретну програму виведення Чорноморського флоту, то ЯНУКОВИЧ однозначно заявив: треба домовлятися, щоб перебування ЧФ було не на шкоду і Росії, і Україні", - сказав колишній посол РФ в Україні .

ЧЕРНОМИРДІН зазначив, що "проблема Чорноморського флоту є дуже серйозною, болючою і чутливою", нагадавши, що альтернативу Севастополю намагалися знайти ще в 1990-х років, коли він очолював російський уряд. Утім, за словами ЧЕРНОМИРДІНА, "Новоросійськ не підходить" для цього за своїм розташуванням, не має закритих від негоди бухт. Тоді як Севастополь, за його оцінкою, "є створеним самою природою унікальним місцем для базування флоту, який оцінив іще Суворов".

У той же час ЧЕРНОМИРДІН не виключив можливості одночасно готувати нове місце для базування флоту. "Але будувати щось треба. Потрібно мати можливості для маневру. Одне іншого не виключає", - зазначив він.