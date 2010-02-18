Браконьєрів з 600 кілограмами риби виловили в Криму

Працівники прикордонної служби затримали в Азовському морі катер з трьома рибалками, які незаконно виловили понад 600 кілограмів риби, повідомила прес-служба Азово-Чорноморського управління.

«Увечері 17 лютого на ділянці відповідальності відділу прикордонної служби «Керч» затримано катер, на борту якого знаходилося 600 кг пеленгасу і 20 штук азовської камбали, а також 500 метрів сіток», - йдеться в прес-релізі.

Жителі Запорізької області вийшли на браконьєрський промисел в Азовське море у районі кримського села Юркіне. «У них не було ніяких документів», - заявили прикордонники.

Працівники відомства склали протоколи про порушення прикордонного режиму і правил рибного лову та викликали представників керченської міжрайонної природоохоронної прокуратури і територіального відділу рибоохорони. Долю 39-річного, 37-річного і 23-річного громадян України вирішуватиме суд.