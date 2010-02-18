Янукович не зробить російську мову державною в Україні - експерт

Новообраний президент Віктор ЯНУКОВИЧ навряд чи зробить російську мову другою державною мовою в Україні, але може залишити Чорноморський флот Росії в Криму після 2017 року, вважає польський експерт із європейських та східних справ Гжегож ГРОМАДСЬКИЙ.

«Я не вірю, що ЯНУКОВИЧ зробить російську державною мовою», - сказав він кореспонденту УНІАН у Польщі.

Аналітик зауважив, що соратниця ЯНУКОВИЧА Ганна ГЕРМАН нещодавно «згладжувала» попередні заяви свого лідера про державний статус російської мови в Україні, заявивши, що це можливо на регіональному рівні.

ГРОМАДСЬКИЙ не виключив, що це дійсно може статися на регіональному рівні, де більшість населення розмовляє російською. «Але це теж малоправдоподібно», - відзначив він, зауваживши, що реальні кроки після обрання кандидатів на державні посади традиційно різняться від передвиборчих обіцянок.

ГРОМАДСЬКИЙ висловив думку, що ЯНУКОВИЧ швидше за все «спустить на гальма» справу виведення російського флоту із Криму, що дозволить росіянам утримати базу ще деякий час.

«ЯНУКОВИЧ на відміну від ЮЩЕНКА не буде домагатися виведення флоту», - сказав експерт.

Аби ЧФ РФ залишив українську територію в 2017 році, необхідно вже зараз розпочинати до цього підготовку. «Це складна логістична операція. На підготовку якої необхідно пару років», - сказав він.

ГРОМАДСЬКИЙ відзначив, що ЯНУКОВИЧ не може самостійно прийняти рішення про те, щоб російський флот залишився в Україні: згідно з національним законодавством, президент не може одноосібно визначати міжнародну політику, а у Верховній Раді на сьогодні у лідера регіоналів не має стабільної підтримки.