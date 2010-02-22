Регіонали сподіваються, що прем’єрка піде у відставку без галасу

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО має добровільно піти у відставку - "без зайвого галасу і піару", вважає Партія регіонів.

"Нова хвиля піару, яку піднімає тепер ТИМОШЕНКО навколо своєї відставки, - ніщо інше, як чергова спроба привернути до себе увагу з метою маніпулювання громадською думкою. ТИМОШЕНКО повинна сама, не ховаючись за спину свого спільника, чесно і відкрито заявити про свій намір йти у відставку", - йдеться в заяві регіоналів у зв’язку з ініціативою БЮТ щодо проведення 24 лютого позачергового засідання парламенту для розгляду питання щодо недовіри уряду.

19 лютого фракція Партії регіонів зареєструвала у Раді проект постанови про відповідальність Кабміну.

БЮТ ініціює проведення у середу позачергового засідання ВР для розгляду проекта постанови про відставку уряду, повідомив 22 лютого керівник виборчого штабу ТИМОШЕНКО Олександр ТУРЧИНОВ. Він заявив, що, ті, хто буде голосувати за цей проект, повинні розуміти наслідки, які вони беруть на себе.

У Партії регіонів вважають, що ТИМОШЕНКО прагне "знову збурювати країну в угоду власним амбіціям і примхам, грати на емоціях і почуттях людей, щоб якнайдовше утриматися в кріслі голови уряду".

"Чим швидше вона зійде з політичних підмостків, тим скоріше країна приступить до відбудови економіки і всього державного господарства, тим швидше розпочнуться глибокі і системні реформи, які виведуть Україну з кризи", - наголошується в заяві регіоналів.