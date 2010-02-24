«Страту» Тимошенко обіцяють у березні
09:54, 24 лютого 2010Крым
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Постанову забрали для доопрацювання
|Юлія Тимошенко, фото УНІАН
За її словами, Партія регіонів забирала постанову про відставку уряду "для доопрацювання".
"Але ми тут же повернули її у Верховну Раду. Вона є, вона зареєстрована, і на наступному пленарному тижні буде проголосована, і уряд піде у відставку, і буде призначений новий уряд", - наголосила Герман в ефірі "5 каналу".
"Як тільки постанова буде проголосована, у той же день буде проголосований новий склад уряду і новий прем’єр", - підкреслила вона.
Як відомо, раніше перший віце-прем`єр Олександр Турчинов заявив, що Партія регіонів відкликала проект постанови про відповідальність Кабінету міністрів.
Українська правда
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