Трамадол вилучили у капітана

Медичні препарати, які містять наркотичні речовини, вилучили співробітники прикордонної і митної служб в кримському місті Керч під час оформлення морського буксира Serval, повідомила в середу прес-служба Азово-Чорноморського управління.

«Зайва нервозність 65-річного капітана, громадянина Польщі, змусила прикордонників провести ретельний огляд каюти. Серед медпрепаратів були виявлені заборонені для переміщення через державний кордон України десять пігулок Thiocodinа, до складу яких входить кодеїн, і п`ять ампул Tramal-50 (трамадол)», - мовиться в прес-релізі.

Складено протокол про порушення митних правил.