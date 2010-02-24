Трамадол вилучили у капітана
11:00, 24 лютого 2010Крым
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Поляка видали нерви
Медичні препарати, які містять наркотичні речовини, вилучили співробітники прикордонної і митної служб в кримському місті Керч під час оформлення морського буксира Serval, повідомила в середу прес-служба Азово-Чорноморського управління.
«Зайва нервозність 65-річного капітана, громадянина Польщі, змусила прикордонників провести ретельний огляд каюти. Серед медпрепаратів були виявлені заборонені для переміщення через державний кордон України десять пігулок Thiocodinа, до складу яких входить кодеїн, і п`ять ампул Tramal-50 (трамадол)», - мовиться в прес-релізі.
Складено протокол про порушення митних правил.
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