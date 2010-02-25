У Сімферополі загинув суддя
10:18, 25 лютого 2010Крым
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«Мазда» врізалась в «БМВ»
Одна людина загинула в середу в дорожній аварії в Сімферополі в результаті зіткнення двох легкових автомобілів, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
Автомобіль "Мазда 6" на перехресті вулиць Куйбишева і Кечкеметська врізався в "БМВ", що стояв попереду. Помер водій "Мазди".
Водій виявився суддею Залізничного райсуду Сімферополя, повідомляє Чорноморська телерадіокомпанія.
За попередніми даними медиків, на яких посилаються співробітники Державтоінспекції, за кермом у чоловіка стався серцевий напад і настала клінічна смерть.
"Мазда" перед тим, як врізатися в "БМВ", зачепила ще одну машину. "Він мене "черкнув" лише по крилу", - сказав водій "Тойоти".
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