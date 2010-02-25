У Сімферополі загинув суддя

Одна людина загинула в середу в дорожній аварії в Сімферополі в результаті зіткнення двох легкових автомобілів, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Автомобіль "Мазда 6" на перехресті вулиць Куйбишева і Кечкеметська врізався в "БМВ", що стояв попереду. Помер водій "Мазди".

Водій виявився суддею Залізничного райсуду Сімферополя, повідомляє Чорноморська телерадіокомпанія.

За попередніми даними медиків, на яких посилаються співробітники Державтоінспекції, за кермом у чоловіка стався серцевий напад і настала клінічна смерть.

"Мазда" перед тим, як врізатися в "БМВ", зачепила ще одну машину. "Він мене "черкнув" лише по крилу", - сказав водій "Тойоти".