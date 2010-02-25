Три людини обгоріли в Керчі
10:23, 25 лютого 2010Крым
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Спалахнула крівля будинку
Троє чоловіків отримали опіки обличчя і рук I-II ступеня на пожежі в одноповерховому будинку в Керчі, повідомила в четвер прес-служба кримського управління МНС.
"Вогонь пошкодив крівлю. На пожежі постраждали господар будинку, 1935 року народження, його внук, 1989 року народження, і робітник, 1981 року народження", - говориться в повідомленні МНС.
Їх доставлено до лікарні.
Причина виникнення вогню і збиток встановлюються.
НП сталася в другій половині дня середи.
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