Янукович - президент

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ склав присягу народу на урочистому засіданні Верховної Ради.

"Я, Віктор ЯНУКОВИЧ, волею народу обраний президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов`язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов`язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі", - сказав ЯНУКОВИЧ, передає УНІАН.

Приведення нового президента до присяги здійснив голова Конституційного Суду України Андрій СТРИЖАК.

Він вручив ЯНУКОВИЧУ свідоцтво про вступ на пост президента та офіційні символи глави держави - знак президента, печатку і булаву.

Після цього на площі біля будівлі Верховної Ради, де проходила церемонія інавгурації, воїни почесної варти встановили державний прапор та прапор президента на автомобіль глави держави.

Голова Центральної виборчої комісії Володимир ШАПОВАЛ вручив ЯНУКОВИЧУ посвідчення президента. Той з посмішкою заховав документ у внутрішню кишеню піджака.

Національний заслужений академічний український хор імені Верьовки виконав молитву за Україну Миколи Лисенка.