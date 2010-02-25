Ющенко здав пост (фото)

На Банковій - новий господар

Зустріч президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та екс-президента Віктора ЮЩЕНКА відбулася у секретаріаті глави держави. «Віктор Федорович, Україна - понад усе», - це головне, що сказав ЮЩЕНКО ЯНУКОВИЧУ, передала журналістам прес-секретар екс-глави держави Ірина ВАННИКОВА, передає УНІАН. ЮЩЕНКО привітав ЯНУКОВИЧА зі вступом на посаду. Вони зустрілись на 4-му поверсі, де розміщено кабінет президента. Фото УП

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