Газ для людей не дорожчає

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) в четвер скасувала свою постанову, якою передбачалося підвищити роздрібні ціни на газ для населення.

Як передає УНІАН, відповідно до постанови регулятора, ціни на "блакитне паливо" для населення з вересня 2009 року повинні були зрости на 20%, а з 1 січня 2010 року - збільшуватися на 20% щокварталу.

Комісія скасувала постанову, оскільки вона фактично не набула чинності. "Постанова не діє у зв`язку з відсутністю узгодження профспілок та державної реєстрації", - пояснив журналістам начальник управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу НКРЕ Володимир СЕМЕНЕЦЬ.

Водночас голова комісії Валерій КАЛЬЧЕНКО повідомив, що регулятор вже розробив новий проект постанови про корегування цін на газ для побутових споживачів, його направлено профспілкам для узгодження.

15 лютого Окружний адміністративний суд Києва за позовом Національного форуму профспілок визнав незаконною постанову НКРЕ № 811 від 9 липня 2009 року.

Підвищення тарифів було однією з умов для залучення Україною кредиту Міжнародного валютного фонду, а також позик на закачування газу в підземні сховища.