Уряд пропонує Криму спецзону

Спеціальний економічний режим інвестиційної діяльності пропонує запровадити на території кримської автономії міністерство економіки України.

Відомство розробило проект закону.

Режим пропонується ввести з 1 січня 2011 року терміном на 20 років.

Спеціальний економічний режим хочуть поширити на суб`єкти господарювання, які реалізують на території Криму інвестпроекти на суму не менше, ніж 10 млн. євро в обробній промисловості, 5 млн. євро - в сільському господарстві, 2 млн. євро - в охороні здоров`я, 500 тис. євро у діяльності, пов’язаній з наданням послуг у сфері туризму, відпочинку та розваг, збереженням історичної спадщини, використанням природних ресурсів, охорони довкілля.

Законопроект передбачає надання інвесторам податкових та митних пільг.

"Ціллю проекту закону є залучення інвестицій у пріоритетні види діяльності для збереження існуючих та створення нових робочих місць, реконструкції та технічного переоснащення виробництва, впровадження нових технологій, збільшення обсягів високоякісних товарів (робіт, послуг), створення сучасної виробничої, транспортної та ринкової інфраструктури, ефективного використання природних ресурсів", - повідомляє департамент регіонального розвитку мінекономіки.

Наприкінці 2009 року тодішній президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив Кабінету міністрів розробити законопроект щодо запровадженняна території автономії спеціального економічного режиму. ЮЩЕНКО заявляв, що спецрежим має діяти не менше 20 років.

Депутати парламентських фракцій Партії регіонів і БЮТ не квапляться гарантувати схвалення проекту, повідомляє газета "Комерсант-Україна"

"Ми виступаємо за відновлення роботи спеціальної економічної зони і територій перспективного розвитку, тому така ініціатива відповідає нашій політичній програмі. Але ідея надання спецстатусу такій великій території виглядає дещо оригінально і не має світових аналогів", - відзначив член комітету Верховної ради з питань економічної політики Олексій Плотніков (ПР).

"Безумовно, необхідно розвивати регіони, у тому числі Крим, - сказала голова парламентського комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія Королівська (БЮТ). - У Криму необхідно кластерно розвивати туристичний сектор. А якщо ми дамо пільги підприємствам машинобудування, то інвестори перенесуть свої проекти з промислових регіонів до Криму. Це погіршить екологію півострова і його туристичний потенціал".