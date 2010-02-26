В Азово-Керченській акваторії пройдуть спільні рейди РФ і України

Українські й російські прикордонники з 1 березня проводитимуть спільні рейди в Азово-Керченській акваторії для протидії трансграничній злочинності, повідомляє прес-служба Чорноморсько-Азовського прикордонного управління берегової охорони ФСБ РФ.

«Російські й українські прикордонники об`єднають зусилля в протидії трансграничній злочинності в Азово-Керченській акваторії. Для цього, починаючи з 1 березня, вони проведуть спільні оперативно-профілактичні рейди», - мовиться в прес-релізі.

Уточнюється, що рейдові заходи пройдуть з метою захисту водних біоресурсів і припинення використання суден для протиправної діяльності.

«У рамках спільних заходів планується патрулювання в районах активного промислу морепродуктів», - відзначають у відомстві.

«Азовське море - внутрішні води Росії й України, і правоохоронну діяльність прикордонники двох держав здійснюють тут спільно», - йдеться в повідомленні.