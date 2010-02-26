Послу Росії нагадали про борг ЧФ РФ

Голова севастопольської адміністрації Сергій КУНІЦИН на зустрічі з послом Російської Федерації в Україні Михайлом ЗУРАБОВИМ порушив питання боргів Чорноморського флоту перед Севастополем і скорочень на флоті, повідомила прес-служба адміністрації.

КУНІЦИН і ЗУРАБОВ торкнулися «низки тем, що стосуються проблем боргів Чорноморського флоту РФ перед Пенсійним фондом України і масових скорочень вільнонайманих працівників на підприємствах і структурах флоту», йдеться в прес-релізі.

Співрозмовники домовилися, що перелічені теми «найближчим часом буде розглянуто на офіційному рівні», відзначили в прес-службі.

«Михайло ЗУРАБОВ висловив готовність сприяти у розв‘язанні всіх проблемних питань, пов`язаних з перебуванням і функціонуванням ЧФ РФ на території Севастополя», - повідомляє адміністрація.

За даними управління Пенсійного фонду України в Севастополі, борг підприємства «Будівельне управління Чорноморського флоту Міністерства оборони РФ» станом на 20 лютого становить близько 10,5 млн. грн. Загальна пенсійна недоїмка по місту - більш як 17 млн. грн.