До свята в кримському напрямку пустять додаткові потяги

Усі "столичні"

Три додаткових поїзди пустить до свята 8 Березня придніпровська залізниця, повідомив її прес-центр. Потяг № 58/57 сполученням Сімферополь – Київ відправлятиметься з Сімферополя 4 та 8 березня о 18:08, зворотно з Києва – 5 та 9 березня о 19:29. Поїзд № 238/231 сполученням Сімферополь – Київ відправлятиметься з Сімферополя 8 березня о 14:35, з Києва – 9 березня о 14:03. Потяг № 521/522-281/282 сполученням Сімферополь – Київ відправлятиметься з Сімферополя 4 березня о 21:35, з Київа – 5 березня о 22:49.

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