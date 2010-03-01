Екс-директора «Кримгеології» звинувачують за трьома статтями

Прокуратура Криму направила до суду кримінальну справу стосовно колишнього директора державного підприємства «Кримгеологія», який звинувачується в зловживанні службовим становищем, посадовій фальсифікації та ухиленні від сплати податків.

«Він звинувачується в тому, що підписав фіктивні акти виконаних робіт з усунення забруднення від розливу нафти і нафтопродуктів на двох кримських родовищах. Його автограф обійшовся національній видобувній компанії в 9,9 млн. грн.», - йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури.

До матеріалів справи також увійшов «епізод здійснення колишнім керівником держпідприємства дій, спрямованих на незаконне відшкодування ПДВ на суму 3 млн. грн.».