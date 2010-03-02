Україна – у лідерах з випуску дитячого порно

Україна є одним із лідерів з виробництва і розміщення в інтернеті дитячої порнографії, заявляє голова Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі Василь КОСТИЦЬКИЙ.

«Мені соромно розмовляти з європейськими колегами, тому що Україна вже увійшла у трійку передовиків у лапках з виробництва дитячої порнографічної продукції», - сказав він на прес-конференції в Сімферополі.

«У світі біля інтернет-камер і комп`ютерів сидять 950 тисяч педофілів, які активно ведуть роботу в пошуках нових партнерів», - додав КОСТИЦЬКИЙ.

Українська порнопродукція, за скромними оцінками, приносить близько 100 мільйонів доларів прибутку щорічно.

«Дитяча порнографія в Європі дає два мільярди доларів прибутку. Міністерство внутрішніх справ скромно оцінює доробок українських виробників дитячого порно у 100 мільйонів доларів», - сказав КОСТИЦЬКИЙ.