Наркоман з пістолетом пограбував магазин у Севастополі

Жителя кримського міста Саки, який, погрожуючи пістолетом, напав на продуктовий магазин у Севастополі та забрав 6 тисяч гривень, затримали за гарячими слідами співробітники міліції, повідомила прес-служба севастопольського управління МВС.

"Вийнявши з кишені пістолет, хлопець направив його на продавця і почав вимагати гроші. Жінка не розгубилася, вибігла з магазина звати на допомогу. Чоловік зайшов за прилавок, забрав усю виручку. Вийшовши з магазина, він крикнув продавцю, що це - пограбування, вистрілив в землю, а потім сховався", - говориться в прес-релізі.

Гроші планував витратити на наркотики.

22-річного кримчанина арештовано. Він вже притягувався до відповідальності за крадіжки, грабежи і незаконний зворот наркотичних засобів.

"У вересні 2009 року втік з поселення в Дніпропетровської області, в якому відбував покарання за злочини. Весь цей час знаходився в розшуку", - відзначила міліція.

Порушено кримінальну справу за ознаками статті "розбій".