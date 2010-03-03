Тимошенко відправили до опозиції

Верховна Рада України висловила недовіру уряду Юлії ТИМОШЕНКО.

За резолюцію проголосували 243 із 286 депутатів, зареєстрованих у сесійній залі (172 від Партії регіонів, семеро від БЮТ, 15 від НУ-НС, 27 від КПУ, 19 від Блоку Литвина і троє позафракційних), проти - 10.

Більшість членів уряду мають намір продовжити виконувати свої обов`язки до призначення нового складу Кабміну. «Таким чином, Кабінет міністрів продовжуватиме свою роботу і матиме можливість приймати рішення», - сказав міністр юстиції Микола ОНІЩУК.

Фракція Блоку Юлії Тимошенко переходитиме в опозицію, не чекаючи формування нової коаліції у парламенті, сказав УНІАН заступник її лідера Андрій ШКІЛЬ.