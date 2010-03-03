Відпочинок у Криму подорожчає

Ціни на відпочинок у Криму цього року будуть вищі, ніж минулого мінімум на 10%, повідомила перший заступник кримського міністра курортів і туризму Марина СЛЄСАРЄВА.

«Ціна у деяких (отелях, оздоровницях) - рідкісних, звичайно, - залишиться на колишньому рівні, у деяких зросте на 10-12%», - сказала чиновник журналістам в Ялті після відкриття міжнародного ярмарку «Крим. Курорти. Туризм - 2010».

СЛЄСАРЄВА пояснила подорожчання відпочинку збільшенням цін на продукти харчування. «Подорожчало абсолютно все», - заявила вона.

Курорти Краснодарського краю Росії мають намір утримати ціни на рівні 2009 року.

«На виставці в Сочі, де були наші представники, вони (росіяни) говорили, що постараються утримати минулорічні ціни», - сказала СЛЄСАРЄВА.