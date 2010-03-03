Заповідник «прикрасили» пагорбом

За фактом пошкодження Ялтинського гірсько-лісового заповідника в Криму, де через відвал грунту з кар’єру на дільниці площею сто на п’ятдесят метрів утворився штучний пагорб, порушено кримінальну справу, повідомила в середу прес-служба прокуратури.

"Зусиллями "фахівців з ландшафтного дизайну" на території заповідника утворився штучний насип заввишки два метри. Порушено справу за фактом пошкодження об`єкту природно-заповідного фонду", - говориться в прес-релізі.

Прокуратура оцінює нанесений заповіднику збиток в 170 тисяч гривень.

Площа заповідника складає 14,5 тисяч гектарів.