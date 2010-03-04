Горщики зі смолою подарують кримчанкам до 8 березня

Антитютюнова акція "Ти - квітка, бережи себе", організатори якої хочуть привернути увагу громадськості до проблеми жіночого куріння, пройде 6 березня в Сімферополі, повідомила прес-служба коаліції "Крим без тютюнового диму".

"В центрі міста волонтери і члени коаліції поздоровлятимуть жінок з 8 березня і даруватимуть квіти в горщиках, при цьому пропонуючи вибрати природну квітку або покриту смолою, але в "гламурному" горщику. Покриті лелітками рожеві горщики символізують рекламу тютюну, якою виробники цигарок заманюють нових клієнток - молодих дівчат, - і підсаджують їх на куріння", - говориться в прес-релізі.

"Навіщо рекламувати наркотик, який вбиває? Навіщо нам рожеві горщики, в яких зростають чорні квіти?", - запитує коаліція, яка об`єднує екологів і медиків.