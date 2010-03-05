Рада доручила владі Криму зберегти гору Клементьєва

Верховна Рада України доручила кримському парламенту забезпечити оголошення території гори Клементьєва об’єктом природно-заповідного фонду.

За ухвалення постанови проголосував 321 депутат з 421 зареєстрованого у сесійній залі.

Органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування тимчасово, до прийняття рішення про оголошення території гори Клементьєва об’єктом природно-заповідного фонду, доручено припинити прийняття рішень і призупинити виконання раніше прийнятих документів про надання у власність та користування земельних ділянок у межах її території.

Генеральній прокуратурі України доручено здійснити перевірку законності рішень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування про надання у власність та користування земельних ділянок у межах території цієї гори. У разі виявлення порушень законодавства треба вжити заходів прокурорського реагування.

Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Наприкінці січня прокуратура опротестувала рішення Кіровської райдержадміністрації АРК про виділення в районі гори Клементьєва, яка вважається «колискою радянської авіації» і користується популярністю у планеристів, земельних ділянок площею від 0,12 до 2 га для ведення особистого селянського господарства й садівництва

На горі Клементьєва починали свій шлях майбутні конструктори Олег Антонов, Олександр Яковлєв, Сергій Ілюшин, творець космічних кораблів академік Сергій Корольов.

У наші дні на горі продовжують проходити навчально-тренувальні збори, змагання й просто польоти на безмоторних літальних апаратах.

У Кіровській райдержадміністрації раніше заявляли, що виділення землі проводиться законно.