Прем`єр-міністр Російської Федерації Володимир ПУТІН запропонував Україні вступити до Митного союзу з Росією, Білоруссю і Казахстаном, передає УНІАН.

«Нам хочеться круто змінити наші відносини», - сказав ЯНУКОВИЧ на зустрічі з ПУТІНИМ у Москві.

«Вступайте до Митного союзу», - відповів прем`єр-міністр РФ.

Президенти Росії, Білорусі та Казахстану домовилися створити Єдиний економічний простір 1 січня 2012 року, а Митний союз трьох країн запрацював з 1 січня 2010 року.