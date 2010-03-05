Путін запропонував Україні вступити до Митного союзу
20:55, 05 березня 2010Крым
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Янукович хоче круто змінити відносини
Прем`єр-міністр Російської Федерації Володимир ПУТІН запропонував Україні вступити до Митного союзу з Росією, Білоруссю і Казахстаном, передає УНІАН.
«Нам хочеться круто змінити наші відносини», - сказав ЯНУКОВИЧ на зустрічі з ПУТІНИМ у Москві.
«Вступайте до Митного союзу», - відповів прем`єр-міністр РФ.
Президенти Росії, Білорусі та Казахстану домовилися створити Єдиний економічний простір 1 січня 2012 року, а Митний союз трьох країн запрацював з 1 січня 2010 року.
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