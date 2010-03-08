Названо володарів Оскара
"Аватар" не став кращим фільмом року
|Кетрін Бігелоу
За головну статуетку також боролися "Аватар", "Освіта", "Невидимий бік", "Район №9", "Безславні покидьки", "Тужся", "Серйозна людина", "Вгору" і "Мені б у небо" - вперше з 1943 року в основній номінації були представлені не п`ять, а десять картин.
Режисер "Повелителя бурі" Кетрін Бігелоу визнана кращим режисером. Вперше в історії нагород Американської академії "Оскар" у цій номінації присуджений жінці.
Статуетки за кращі чоловічу і жіночу ролі одержали Джеф Бріджес ("Божевільне серце") і Сандра Баллок ("Невидимий бік"), а за кращі чоловічу і жіночу роль другого плану - Крістофер Вальц ("Безславні покидьки") і Монік ("Тужся”).
Кращою іноземною картиною стала аргентинська стрічка "Таємниця в їх очах" режисера Хуана Хосе Кампанелли.
"Оскар" за кращий анімаційний фільм одержав мультфільм "Вгору" студії Pixar.
"Оскар" e номінації "Краща робота оператора" одержав Мауро Фіоре за фільм "Аватар".
Кращий оригінальний сценарій створив Марк Боаль ("Повелитель бурі").
(Усі переможці і номінанти на офіційному сайті Кіноакадемії)