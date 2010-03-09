Дідівщина в кримській школі вилилася в кримінальну справу

Кримінальну справу за фактом побиття ліцеїстки-восьмикласниці у кримському Судаку порушила прокуратура міста.

«Підставою для проведення прокурорської перевірки в ліцеї стали відеоматеріали, розміщені в інтернеті, - запис насильства стосовно восьмикласниці», - йдеться у повідомленні прес-служби кримської прокуратури.

Інцидент кваліфіковано за статтею «умисне легке тілесне ушкодження».

Розслідування доручено міськвідділу міліції.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у лютому ученицю жорстоко побили дві дев`ятикласниці. Поки била одна, інша знімала на камеру мобільного телефона, потім вони помінялися ролями. Відео розійшлося по телефонах школярів, пізніше потрапило в інтернет.

Навесні 2009 року дівчина зі своєю подругою перевелася в ліцей з іншої школи. Дві школярки вже тоді обзивали їх, штовхали і зло жартували.