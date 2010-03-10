П`яний екіпаж зірвав рейс - Грач

Літак авіакомпанії «Донбасаеро» не зміг вилетіти 9 березня з Сімферополя до Києва, оскільки члени екіпажу були в нетверезому стані, заявив депутат Верховної ради України з фракції Компартії Леонід ГРАЧ у середу на засіданні парламенту, передає УНІАН.

«Не вилетів з однієї причини - всі до єдиного члени екіпажу, як в народі говорять, були в стєльку п`яні... Медичні дослідження дали по 3-3,5 проміле, і це о першій годині дня після нічної пиятики», - сказав він.

ГРАЧ наголосив, що цей випадок не тільки засвідчив, що 86 пасажирів матеріально постраждали, оскільки частина з них повинна була летіти транзитом до інших країн, а й розкрив той факт, що система медичного контролю не діє.

«Можна стверджувати, що вся система уражена, і, по суті, ми не знаємо, в якому стані перебуває пілот чи стюардеса, коли ми сідаємо в літак», - сказав він.

Як повідомила прес-служба ГРАЧА, він і депутат Борис ДЕЙЧ, а також заступник генерального прокурора України Тетяна КОРНЯКОВА, які придбали квиток на цей літак, звернулися в кримську транспортну прокуратуру з проханням провести розслідування і дати правову оцінку порушенню, що поставило під загрозу життя пасажирів.

ГРАЧ, ДЕЙЧ і КОРНЯКОВА висловили спільну пропозицію провести силами генпрокуратури і відповідних урядових відомств перевірку стану всього пасажирського авіапарку України, а також міри підготовки льотного складу і служби медичного контролю, що дає дозвіл на допуск до польоту, у всіх аеропортах країни, інформує прес-служба депутата.