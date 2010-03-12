Спікер відмовився скликати сесію для його відставки

Голова Верховної Ради Криму Анатолій ГРИЦЕНКО відмовив групі депутатів у скликанні позачергового засідання для розгляду питань про зміну спікера і звільнення з посад двох віце-спікерів і голів постійних комісій парламенту автономії.

На цьому тижні спікерові передали вимогу про скликання засідання, яке підписали 52 депутати. Всього в кримському парламенті працює 100 депутатів.

ГРИЦЕНКО заявляє, що парламентарії не обгрунтували необхідність скликання засідання, а представлені проекти рішень про дострокове звільнення з посади голови ВР Криму, першого віце-спікера, віце-спікера і голів комісій підготовлено і внесено без дотримання положень статей 52, 59, 98 регламенту парламенту республіки.

”Відповідно до частини 2 статті 14 регламенту Верховної Ради Криму голові повинні бути представлені письмово вимоги депутатів з обгрунтуванням необхідності скликання позачергового пленарного засідання і проекти документів з питань, що пропонуються для розгляду. Згідно зі статтею 97 регламенту проекти нормативно-правових та інших актів вносяться на розгляд у суворій відповідності з регламентом”, - говориться у розпорядженні кримського спікера.

ГРИЦЕНКО вирішив повернути групі депутатів вимогу про скликання засідання і проекти документів ”як такі, що представлені з порушенням положень регламенту”.

6 березня учасники засідання ради кримської організації Партії регіонів запропонували фракції ”регіоналів” у парламенті автономії ініціювати проведення позачергового засідання з питання зміни спікера. На посаду нового голови парламенту вони рекомендували кандидатуру виконуючого обов`язки лідера місцевої організації Партії регіонів Володимира КОНСТАНТИНОВА.

9 березня КОНСТАНТИНОВ заявив, що депутати зібрали підписи під зверненням про скликання сесії.

ГРИЦЕНКО - член Партії регіонів.