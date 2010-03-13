Україні дефолт не загрожує - мінфін
17:59, 13 березня 2010Крым
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Незважаючи на складну ситуацію
В Україні на сьогодні немає загрози дефолту, незважаючи на складну ситуацію у фінансовій системі держави, заявив міністр фінансів Федір ЯРОШЕНКО, передає УНІАН.
«Ні. Я вас запевняю, що ні», - сказав ЯРОШЕНКО на брифінгу в суботу, відповідаючи на питання, чи є загроза дефолту.
2 березня перший заступник голови адміністрації президента Ірина АКІМОВА висловила думку, що на сьогодні ситуація з внутрішніми боргами України може свідчити про існування ризиків технічного дефолту, тоді як ситуація із зовнішніми боргами таких ризиків не демонструє.
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