Україні дефолт не загрожує - мінфін

В Україні на сьогодні немає загрози дефолту, незважаючи на складну ситуацію у фінансовій системі держави, заявив міністр фінансів Федір ЯРОШЕНКО, передає УНІАН.

«Ні. Я вас запевняю, що ні», - сказав ЯРОШЕНКО на брифінгу в суботу, відповідаючи на питання, чи є загроза дефолту.

2 березня перший заступник голови адміністрації президента Ірина АКІМОВА висловила думку, що на сьогодні ситуація з внутрішніми боргами України може свідчити про існування ризиків технічного дефолту, тоді як ситуація із зовнішніми боргами таких ризиків не демонструє.