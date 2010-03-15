У Криму палили підручники з історії України (фоторепортаж)
09:42, 15 березня 2010Крым
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Під обкладинками були ... хімія та вірші
Активісти молодіжної організації "Прорив" в центрі Сімферополя спалили українські підручники історії, оскільки вважають, що школярів і студентів учать брехливій історії.
Акцію провели до річниці референдуму за оновлений союз, який відбувся 17 березня 1991 року. За спалюванням книг спостерігали представники ПСПУ, які зібралися в Сімферополі на мітинг.
Як пише газета "Сьогодні", під згорілими обкладинками-ксерокопіями "Новітньої історії України" насправді були підручники хімії і біології, розповіді Ярослава Гашека і збірка віршів Євгенія Елісеєва "Лосиний острів", журнали "Навколо світу" і "Роман-газета"...
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