У Криму палили підручники з історії України (фоторепортаж)

Активісти молодіжної організації "Прорив" в центрі Сімферополя спалили українські підручники історії, оскільки вважають, що школярів і студентів учать брехливій історії.

Акцію провели до річниці референдуму за оновлений союз, який відбувся 17 березня 1991 року. За спалюванням книг спостерігали представники ПСПУ, які зібралися в Сімферополі на мітинг.

Як пише газета "Сьогодні", під згорілими обкладинками-ксерокопіями "Новітньої історії України" насправді були підручники хімії і біології, розповіді Ярослава Гашека і збірка віршів Євгенія Елісеєва "Лосиний острів", журнали "Навколо світу" і "Роман-газета"...