349 вільнонайманих флоту Росії звільнили в Севастополі

635 працівників, із яких 55% (349) - вільнонаймані підприємств Чорноморського флоту Росії, скорочено в Севастополі з початку року, повідомила заступник голови севастопольської державної адміністрації Ірина ЦОКУР.

В міському центрі зайнятості налічується 998 вакансій, 43% яких становлять робітничі професії, 20% вакансій - некваліфікована робота.

«У середньому на одну вакансію в місті налічується 1,6 претендента, але серед кваліфікованих спеціальностей на вакансію претендують до трьох осіб», - сказала ЦОКУР на брифінгу.

За інформацією чиновника, на сьогоднішній день у центрі зайнятості Севстополя на обліку стоїть 1 тис. 653 особи, отримують допомогу з безробіття 1 тис. 288 осіб.

З початку року в Севастополі вперше за останній час кількість створених робочих місць перевищила кількість ліквідованих. Так, майже за три місяці в місті створено 1 тис. 375 робочих місць (27% від річного плану), а ліквідовано - 1 тис. 256.