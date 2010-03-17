Спікера і прем`єра звільнили

Верховна Рада Криму прийняла відставку спікера Анатолія ГРИЦЕНКА, його першого заступника Григорія ІОФФЕ і голови уряду автономії Віктора ПЛАКІДИ.

Вони написали заяви про звільнення з посад.

Відставку ГРИЦЕНКА на засіданні парламенту в середу підтримали 68 з 86 депутатів, ПЛАКІДИ – 71 з 87, ІОФФЕ – 55 з 88.

ГРИЦЕНКО побажав депутатам успіху і терпіння і швидким кроком залишив залу засідання.

ГРИЦЕНКО очолював парламент Криму з травня 2006 року, ПЛАКІДА керував урядом з червня 2006-го, ІОФФЕ був обраний віце-спікером у жовтні 2009 року. Усі вони є членами Партії регіонів.

6 березня учасники засідання ради кримської організації ПР запропонували фракції регіоналів у парламенті автономії ініціювати проведення позачергового засідання для зміни спікера.

9 березня ГРИЦЕНКУ передали вимогу про скликання засідання для зміни спікера, звільнення з посад двох віце-спікерів і голів постійних комісій парламенту Криму, під якою підписалися 52 зі 100 депутатів.

12 березня ГРИЦЕНКО повернув групі депутатів документи, пославшись на те, що підписанти не обгрунтували необхідність скликання засідання, а представлені проекти рішень підготовлені з порушенням регламенту парламенту.

15 березня стало відомо, що ГРИЦЕНКО, ІОФФЕ і ПЛАКІДА написали заяви про звільнення.