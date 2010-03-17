Рада Криму дала добро на нових прокурора й начальника міліції

Парламент Криму узгодив призначення Степана МОЛИЦЬКОГО прокурором автономії, Олександра ПРОСОЛОВА – начальником кримської міліції.

Кандидатуру МОЛИЦЬКОГО на пленарному засіданні в середу підтримали 82 із 90 депутатів, які брали участь у голосуванні, ПРОСОЛОВА – 70 із 89. Всього в Верховній раді Криму 100 парламентаріїв.

МОЛИЦЬКИЙ працював в органах прокуратури Донецької області, пізніше очолював прокуратуру Сумської області. До призначення в автономію керував управлінням генпрокуратури України з нагляду за органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією.

ПРОСОЛОВ в 2007 році – на початку 2008-го очолював міліцію Керчі. Пізніше керував міліцією Макіївки Донецької області.

Прокурором Криму з лютого 2008 року працює Володимир БОЙКО.

Посада начальника міліції автономії вакантна після того, як з неї пішов депутат парламенту України Геннадій МОСКАЛЬ на початку лютого 2010 року.

У лютому МВС поклало тимчасове виконання обов`язків керівника міліції автономії на Євгена БІДАШКА, який на той момент обіймав посаду першого заступника начальника главку – голови

управління по боротьбі з організованою злочинністю. Після зміни керівництва МВС тимчасове виконання обов`язків начальника главку відомство поклало на поновленого на посаді першого заступника кримського управління – начальника кримінальної міліції Олександра РУДЯКА.