Янукович попередив керівників Криму: тихого життя не буде

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ закликає новопризначених керівників Криму розпочати реформи і обіцяє жорстко контролювати їхню роботу.

"Я спитаю по повній програмі. Тихого життя не буде. Ми будемо наводити порядок у всіх сферах життя автономії", - сказав ЯНУКОВИЧ у Сімферополі під час зустрічі з предстаниками кримської влади.

Серед державних пріоритетів на сучасному етапі президент назвав розробку і запровадження невідкладних заходів по виходу із фінансово-економічної кризи.

"Прошу вас записувати. Я не лекцію приїхав читати у Крим", - сказав він, звертаючись до зали.

"Спадок, який ми отримали (в країні), не дає можливості для швидкого доброго старту. Але ми не сидітимемо, склавши руки, і розпочинаємо роботу", - заявив ЯНУКОВИЧ.

17 березня новим спікером парламенту обрано Володимира КОНСТАНТИНОВА, новим головою Ради міністрів Криму - Василя ДЖАРТИ. Вони є членами Партії регіонів.