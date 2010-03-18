Янукович анонсував спільний з Росією парад у Севастополі

Спільний військовий парад представників Військово-морських сил України і Чорноморського флоту Росії повинен відбутися 9 травня у Севастополі з нагоди 65-ої річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні, заявив український президент Віктор ЯНУКОВИЧ.

«Думаю, буде правильно, якщо ми у місті-герої Севастополі проведемо спільний парад з Росією», - сказав ЯНУКОВИЧ у Сімферополі.

Він підкреслив, що гідне святкування 65-ої річниці Перемоги для України має не лише військово-патріотичне, а й морально-етичне значення.

Глава держави повідомив, що найближчими днями підпише указ, в якому буде відображений комплекс заходів святкування Дня Перемоги у 2010 році, зокрема, проведення військових парадів у містах-героях України.