Міністерство поділили на три

Парламент Криму реорганізував міністерство промислової політики, транспорту, зв`язку та паливно-енергетичного комплексу автономії в міністерство промислової політики, міністерство транспорту та зв`язку й міністерство палива та енергетики.

«Це моя ініціатива (зробити з одного міністерства три), а не задоволення «хотелок» усіх політичних сил (у парламенті). Я вважаю, поки немає такого фахівця, який може об`єднувати в міністерстві три таких різних напрямки. Мені б хотілося збудувати напрямки, які б відповідали (міністерствам) у Кабміні України, щоб комунікації були ефективні», - сказав журналістам прем`єр Криму Василь ДЖАРТИ.

За зміни в структурі уряду проголосували 78 депутатів із 91, присутнього в залі засідань у п`ятницю.

ДЖАРТИ заявив, що пропонував екс-голові уряду автономії Віктору ПЛАКІДІ, який раніше працював в енергетичній сфері, очолити кримське мінпаливенерго.

«Запропонував залишити за ним і заробітну плату, і транспорт, щоб людина почувалася комфортно. Була домовленість до вчорашнього вечора. За моєю інформацією, начебто, сьогодні він відмовився, мені нічого не сказав про це. Їде до Херсона», - сказав прем`єр.

ПЛАКІДА є соратником Анатолія ГРИЦЕНКА, екс-спікера парламенту автономії, якого президент Віктор ЯНУКОВИЧ призначив головою Херсонської обласної державної адміністрації.

Парламент автономії призначив керівником мінтрансу Криму Миколу ЧЕРЕВКОВА, мінпромполітики - Миколу КИРИЛЬЧУКА.

ЧЕРЕВКОВ до призначення очолював міністерство промисловості, транспорту, зв`язку та ПЕК Криму. КИРИЛЬЧУК із вересня 2007 року працював директором сімферопольського товариства з обмеженою відповідальністю. Раніше його життя було пов`язане з Молдовою.

17 березня Верховна рада Криму прийняла відставку членів Партії регіонів Анатолія ГРИЦЕНКА і Віктора ПЛАКІДИ з посад спікера й прем`єра, обравши замість них «регіоналів» Володимира КОНСТАНТИНОВА й Василя ДЖАРТИ.