Спікер відмовляється від охорони

Новий голова Верховної ради Криму Володимир КОНСТАНТИНОВ просить управління державної охорони України позбавити його держохорони, оскільки не потребує її послуг й хоче заощадити бюджетні кошти, повідомила прес-секретар Алла ГОРЄВА.

”Мені не потрібна ні державна, ні приватна охорона. Не бачу в цьому ніякої необхідності. Крім того, використання спеціального підрозділу охорони, який фінансується з державного бюджету, - це, на мій погляд, сьогодні недозволена розкіш”, - сказав спікер.

За словами прес-секретаря, КОНСТАНТИНОВ звернувся із заявою до керівництва держохорони відразу після обрання спікером.

17 березня Верховна рада Криму прийняла відставку членів Партії регіонів Анатолія ГРИЦЕНКА і Віктора ПЛАКІДИ із посад спікера й прем`єра, обравши замість них ”регіоналів” Володимира КОНСТАНТИНОВА й Василя ДЖАРТИ.

6 березня КОНСТАНТИНОВА призначено виконуючим обов`язки лідера кримської організації ПР. До 5 березня він очолював будівельну корпорацію ”Укрросбуд”.