Продовження базування ЧФ - умова зниження ціни на російський газ?

Росія, якщо знизить ціну на газ для України, покращить конкурентоспроможність українських товарів і цим не захищає свого виробника, - ціна за таку послугу повинна бути не менш високою, наприклад, продовження термінів базування Чорноморського флоту РФ в Криму, вважає депутат Держдуми Костянтин ЗАТУЛІН.

«Промисловість, яка у вас працює, щоб продаватися до Росії, є конкурентом тієї промисловості, яка у нас працює. Якщо ми це робимо (знижуємо для України ціни на газ), ми повинні розуміти, що даємо якісь конкурентні переваги українській промисловості, віднімаючи їх у російської промисловості. Умовно кажучи, дуже грубо, - ви залишаєте Чорноморський флот, а ми заради цього готові знижувати... (ціну на газ)», - сказав ЗАТУЛІН в Донецьку в ході конференції «Російсько-українські відносини в нових політичних умовах», передає УНІАН.